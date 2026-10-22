Каждый метр на счету

В текущих сделках УК «Аструм Недвижимость» средняя площадь супермаркета в новых кластерах составляет около 600 кв. м. По словам Сергея Нюхалова, генерального директора компании, сокращение площадей связано не только с изменением потребительских привычек, но и с удорожанием финансирования и эксплуатации. Срок окупаемости в рознице увеличился с четырех до семи лет для относительно простых объектов и до 12 лет для сложных. Это ограничивает инвестиции даже в востребованные форматы.