Каждый метр на счету
Продуктовые сети замедляют экспансию
По итогам 2026 года оборот продовольственной розницы региона может составить 3,2–3,3 трлн рублей. Рынок ставит на дискаунтеры и осваивает сегмент готовой еды. Эксперты отмечают, что прежняя модель роста продуктового ритейла за счет открытия новых магазинов постепенно теряет свою эффективность. Оборот сетей Северо-Запада растет преимущественно за счет цен, тогда как участникам рынка приходятся все тщательнее оценивать отдачу от каждого квадратного метра.
Рост за счет эффективности
Объем продовольственной розницы Северо-Запада по итогам 2026 года может составить 3,2–3,3 трлн рублей против 2,9 трлн рублей в 2025 году, считает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Кырлан Марчел. Значительную часть прироста обеспечивает продовольственная инфляция, хотя физический спрос также остается достаточно устойчивым, отмечает эксперт.
Управляющий партнер консалтинговой группы «2Б Диалог» Борис Богоутдинов ожидает роста по СЗФО на 8–10%, до 3,15–3,2 трлн рублей. Физический спрос пока показывает положительную динамику, но не в таком объеме, как раньше, соглашается он.
В целом розничный рынок Северо-Запада растет быстрее, чем в среднем по стране, считает председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. По данным Росстата, в январе — июле 2026 года оборот розничной торговли в СЗФО в сопоставимых ценах вырос на 7% относительно аналогичного периода прошлого года. Основной вклад в эту динамику вносит Петербург, где оборот за этот период вырос на 9,2%. Впереди новогодний сезон, когда покупательская активность традиционно повышается, подчеркивает глава ассоциации.
Рынок региона, таким образом, сохраняет высокую потребительскую активность, но постепенно переходит от борьбы за количество квадратных метров к борьбе за оборот и маржинальность каждого квадратного метра, считает господин Богоутдинов.
Тенденцию подтверждает динамика открытия новых магазинов. По данным NF Group, прирост торговых площадей у FMCG-сетей в Петербурге сократился в первом полугодии 2026 года примерно на 46,2% год к году, повторяя общероссийский тренд. Дискаунтеры и компактные магазины у дома остаются наиболее заметными направлениями развития. В NF Group отмечают, что раньше под супермаркет сети снимали около 400 кв. м, а сейчас — примерно в два раза меньше.
В текущих сделках УК «Аструм Недвижимость» средняя площадь супермаркета в новых кластерах составляет около 600 кв. м. По словам Сергея Нюхалова, генерального директора компании, сокращение площадей связано не только с изменением потребительских привычек, но и с удорожанием финансирования и эксплуатации. Срок окупаемости в рознице увеличился с четырех до семи лет для относительно простых объектов и до 12 лет для сложных. Это ограничивает инвестиции даже в востребованные форматы.
Дискаунтеры забирают корзину
Основным форматом в российской рознице продолжают оставаться магазины «у дома», они закрывают спрос на повседневные покупки в микрорайонах с плотной застройкой, говорят в пресс-службе «Магнита». Развитие этого формата обусловлено обновлением торговых точек и открытием новых магазинов. В частности, «Магнит» в 2026 году открыл в Петербурге около 50 магазинов такого формата.
В АКОРТ также отмечают, что более половины новых открытий продуктовых сетей в 2025 году пришлось на магазины «у дома». К концу 2026 года доля этого формата в обороте продуктовой розницы может достичь 34%. Топовые игроки продолжают экспериментировать с сегментом магазинов «у дома», обращает внимание создатель индустриальной платформы «Постмаркетинг» Игорь Бевзенко. Большинство пытаются придумывать концепции, ориентированные на молодежную аудиторию, а также на высокодоходный сегмент.
Дискаунтеры продолжат развиваться не так интенсивно, как ранее, добавляют в пресс-службе «Магнита». Этот формат эффективен в малых и средних городах. «В последние два года рост количества дискаунтеров шел за счет перераспределения трафика из супермаркетов и гипермаркетов. Однако в крупных городах рынок уже близок к насыщению, а в городах с низкой плотностью населения дискаунтерам сложнее окупить логистику из-за низкого среднего чека»,— поясняют в «Магните».
Основатель и управляющий партнер TEV Consulting Елена Требина соглашается, что на петербургском рынке дискаунтеры прежде всего перераспределяют трафик внутри организованной сетевой торговли. «Для самих холдингов это может быть осознанной стратегией: лучше перевести чувствительного к цене покупателя в собственный более дешевый формат, чем отдать его конкуренту»,— указывает эксперт.
Сам сегмент дискаунтеров тоже неоднороден. По данным госпожи Требиной, в первом полугодии 2026 года выручка «Светофора» снизилась на 4,5%, тогда как «Супер Лента» выросла примерно на 30%, а «Монетка» — на 26%. Это показывает, что одной низкой цены уже недостаточно: покупатели обращают внимание на качество, удобство магазина, ассортимент и собственные торговые марки.
Конкуренция, по словам госпожи Требиной, постепенно перемещается внутрь самих сетевых групп. Покупатель распределяет расходы между несколькими форматами: базовые продукты берет в дискаунтере, за свежими товарами и готовой едой идет в супермаркет, а небольшие повседневные покупки совершает по дороге домой. Для ритейлера задача заключается уже не только в привлечении нового покупателя, но и в увеличении доли его регулярных расходов.
Еще одним фактором изменения рынка становится усиление крупнейших сетей. По данным Infoline, доля десяти крупнейших FMCG-ритейлеров в продовольственном обороте России по итогам 2025 года достигла 44,4% против 42,7% годом ранее. В Петербурге, по оценке господина Марчела, крупнейшие сети уже в первом полугодии 2025 года формировали около 68,6% рынка, а в Ленинградской области — 78,5%.
Независимым предпринимателям в таких условиях развиваться все сложнее, но у несетевых магазинов все еще остается своя аудитория, полагает господин Бевзенко. Они сохраняют позиции в отдельных категориях, например, в фермерской и специализированной торговле, а также в небольших городах и населенных пунктах, где открытие федеральной сети может оказаться экономически нецелесообразным. Региональные сетевые игроки, в том числе «Семишагофф», «Реалъ», «Сезон» и «Пловдив», могут удерживать покупателя за счет локального ассортимента, удачной локации и ценовой ниши.
Пообедать в магазин
Еще одним направлением развития продуктовой розницы стала готовая еда. По оценке Infoline, этот рынок в РФ в 2026 году может вырасти примерно на 17%, превысив 1,3 трлн рублей. Для Петербурга это направление особенно актуально благодаря развитой культуре общественного питания, туристическому потоку, офисному спросу и высокой плотности городской застройки, говорит господин Марчел. По данным Росстата, оборот общественного питания в городе за январь — июль 2026 года вырос в сопоставимых ценах на 9,4%, до 302 млрд рублей.
«Когда темпы роста выручки крупнейших сетей замедляются, а открытие новых площадей дорожает, ритейлеру становится выгоднее увеличивать доход с уже существующего магазина. Готовая еда, кофе, собственная кулинария и дополнительные сервисы позволяют одновременно увеличивать частоту посещений и средний чек»,— объясняет госпожа Требина.
В «Магните» свежая выпечка и кофе на вынос сегодня представлены в 30% магазинов в Санкт-Петербурге, а в каждом шестом установлены станции по приготовлению хот-догов и картошки фри. В пресс-службе сети отмечают, что в Петербурге и Ленинградской области культура покупок блюд готовой еды выше, чем в среднем по стране.
Сближение продуктового ритейла и HoReCa связано в том числе с изменением потребительского поведения, и продуктовые сети стремятся перехватить часть расходов, которые прежде уходили в кафе и рестораны. В крупных сетях за первое полугодие 2026 года продажи готовых горячих напитков выросли на 30–40% год к году, говорит господин Богданов. Вложения ритейлеров, по его словам, сравнительно небольшие: кофейная точка открывается внутри действующего магазина, где уже есть площадь, персонал и логистика. Следующим шагом становятся кафе с горячими блюдами и посадочными местами и компактные магазины, построенные вокруг готовой еды и кофе.
Однако эксперты различают развитие дополнительных сервисов внутри обычного магазина и создание полноценных гибридных пространств. Первый вариант становится привычной частью современной розницы, тогда как второй требует более сложной экономики и, вероятно, останется востребованным прежде всего в отдельных локациях, резюмирует Елена Требина.