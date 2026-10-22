Сроки проекта КРТ в Клюквенном в Новосибирске планируют продлить до 2040 года
Раньше его планировали завершить в 2032-м
Правительство Новосибирской области планирует продлить проект комплексного развития территории (КРТ) в микрорайоне Клюквенный на восемь лет. Это следует из проекта постановления кабмина, опубликованного на сайте мэрии Новосибирска.
В правительственном постановлении от 30 ноября 2022 года предельным сроком реализации проекта КРТ был указан 2032 год. В новом документе этот рубеж переносится на 2040-й. Причина корректировки в проекте постановления кабмина не указывается.
Клюквенный в Калининском районе Новосибирска является крупнейшим проектом КРТ в регионе. Площадь участка превышает 200 га. В микрорайоне планируется построить более 1 млн кв. м жилья и социальные объекты. Оператором КРТ является АО «Агентство развития жилищного строительства Новосибирской области».