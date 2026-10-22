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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Средняя Волга

«Автобан» построит балаковский аэропорт за 4,3 млрд рублей

На тендере чиновники сэкономили 3,5 млн рублей
ФКУ «Ространсмодернизация» признало победителем открытого конкурса на корректировку проекта и строительство аэровокзала в аэропорту Балаково саратовское ООО «Автобан». Согласно ЕИС «Закупки», стоимость контрактс составила 4,35 млрд руб.

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ООО «Автобан» снизило начальную максимальную цену в 4,354 млрд руб. всего на 3,5 млн руб. Второй участник, не названный в публикации, предложил работу по стартовой стоимости.

Воздушная гавань вблизи города действует с 1956 года, а в декабре 1984 года был введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс. В 1990-е годы аэропорт закрыли, и на долгие годы он выпал из региональной транспортной системы. Возвращение актива в государственное управление началось в 2023 году: в июне метзавод «Балаково» и «Новосталь-М» создали ООО «Аэропорт Балаково» с долями 99% и 1%. Позднее металлургический холдинг передал общество государству, и единственным собственником стал региональный минтранс.

Срок исполнения контракта установлен до 22 декабря 2028 года. Документация по объекту будет корректироваться с ноября 2026 года по август 2027 года за 153,3 млн руб. Строительство самого здания аэровокзала запланировано на июнь 2027 года — ноябрь 2028 года и оценено в 4,2 млрд руб., из которых 1,5 млрд руб. придется на оборудование. В цену включены также затраты подрядчика на проведение государственной экспертизы.
Ранее компания уже выигрывала подряды «Ространсмодернизации» на строительство аэродромной инфраструктуры в Балаково в 2024 и 2025 годах общей стоимостью более 4 млрд руб.
Проект развития аэропорта Балаково поддерживается правительством РФ. Он предусматривает создание взлетно-посадочной полосы длиной 2,5 км, сооружений аэродромной инфраструктуры и здания аэровокзала площадью 7,74 тыс. кв. м. Летом 2026 года председатель Госдумы Вячеслав Володин говорил, что терминал будет построен за счет бюджетных средств.

ООО «Автобан» учреждено в 1992 году. По данным ЕГРЮЛ, оно подконтрольно Арарату Киракосяну, которому также принадлежит ООО «Автотрасса». Финансовая отчетность за 2025 год показывает, что «Автобан» получил выручку 13,2 млрд руб. и чистую прибыль 770 млн руб., а «Автотрасса» — 12,9 млрд руб. и 1,7 млрд руб. соответственно.