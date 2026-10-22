«Автобан» построит балаковский аэропорт за 4,3 млрд рублей

Воздушная гавань вблизи города действует с 1956 года, а в декабре 1984 года был введен в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс. В 1990-е годы аэропорт закрыли, и на долгие годы он выпал из региональной транспортной системы. Возвращение актива в государственное управление началось в 2023 году: в июне метзавод «Балаково» и «Новосталь-М» создали ООО «Аэропорт Балаково» с долями 99% и 1%. Позднее металлургический холдинг передал общество государству, и единственным собственником стал региональный минтранс.