В Тольятти два человека пострадали на пожаре в многоквартирном доме, произошедшем из-за поджога

Как уточняют в министерстве, на лестничной площадке первого этажа горели домашние вещи, огонь перекрыл пути эвакуации. Был подан ствол на защиту путей отхода и сформировано 2 звена ГДЗС. Диспетчер сообщил, что на третьем этаже возможно находится человек с ограниченными возможностями, который не может самостоятельно выбраться. В условиях сильной задымленности пожарные услышали крики о помощи.