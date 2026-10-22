В Тольятти два человека пострадали на пожаре в многоквартирном доме, произошедшем из-за поджога
В Центральном районе Тольятти ночью 22 октября произошел пожар в многоквартирном доме на ул. Лесная, 62. Были спасены шесть человек, четверо эвакуированы, два человека пострадали, сообщает МЧС Самарской области.
Предварительная причина пожара — поджог. По данному факту ведется проверка, специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Площадь пожара составила 10 кв. м
Как уточняют в министерстве, на лестничной площадке первого этажа горели домашние вещи, огонь перекрыл пути эвакуации. Был подан ствол на защиту путей отхода и сформировано 2 звена ГДЗС. Диспетчер сообщил, что на третьем этаже возможно находится человек с ограниченными возможностями, который не может самостоятельно выбраться. В условиях сильной задымленности пожарные услышали крики о помощи.
Удалось спасти шесть человек, еще четыре жителя были эвакуированы. В результате происшествия пострадали два человека: 36летняя женщина получила отравление продуктами горения, а 37летний мужчина — ожоги рук.