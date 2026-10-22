В Омске намерены запретить выгул собак в парках и на набережных
Мэрия Омска планирует расширить перечень мест, где будет действовать запрет на выгул собак. В него включат парки, скверы, набережные и бульвары. Проект соответствующего нормативного акта размещен на сайте горадминистрации.
В феврале 2022 года аналогичный запрет был утвержден для детских и спортивных площадок, территорий образовательных и медицинских организаций. Собак также было запрещено выгуливать на пляжах, кладбищах и рынках.
По данным электронного сервиса 2ГИС, в настоящее время в Омске действуют 11 площадок для выгула собак.