Челябинская область вошла в топ-10 регионов по продажам электронного ОСАГО

Лидерами рейтинга стали Москва (4,7 млн договоров; доля по всей России — 10,8%), Московская область (3,4 млн; 7,8%), Краснодарский край (2,4 млн; 5,5%), Санкт-Петербург (2,2 млн; 5%) и Свердловская область (1,6 млн; 3,8%). Еще в первом полугодии 2026 года Челябинская область находилась на шестой позиции списка с показателем 764 тыс. полисов и долей 2,8%. По итогам всего 2025 года Южный Урал также входил в топ-10 с 1,1 млн проданных е-полисов.