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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Башкортостан

Житель Октябрьского обвиняется в избиении школьницы на пляже

Мировой судья в Октябрьском рассмотрит уголовное дело 36-летнего местного жителя, обвиняемого в побоях (ст. 116 УК РФ) несовершеннолетней на пляже, сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.
По версии дознания, в августе нетрезвый фигурант дела на территории городского пляжа Ик-Куль без повода схватил за шею и ударил незнакомую ему школьницу. Ребенку причинены ушибы.
Обвиняемого задержали находившиеся поблизости очевидцы.
Прокуратура в интересах несовершеннолетней потерпевшей направила иск о взыскании с обвиняемого 200 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.
Майя Иванова