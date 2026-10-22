В Уфе пройдет «Российская креативная неделя»
В уфимском конгресс-холле «Торатау» со 2 по 4 ноября пройдет фестиваль-форум «Россия креативная неделя — Евразия». Событие анонсировал организатор мероприятия АНО «Креативная экономика». Соорганизатором форума является правительство Башкирии.
На форуме будет обсуждаться сотрудничество России и стран-партнеров в сфере креативной экономики «на базе традиционных ценностей». Событие пройдет по пяти направлениям: «Креаномика», «Контент», «Музыка», «Дизайн, наследие, среда».
Спикерами на «Российской креативной неделе — Евразия» выступят сопредседатель комиссии по развитию искусственного интеллекта Ассоциации коммуникационных агентств России Александр Парфун, гендиректор АО «ТРК "Башкортостан"» Рустам Зарафутдинов, вице-президент и управляющий директор по развитию ПАО «Банк ПСБ», гендиректор АНО «Институт развития образовательных, платформенных и цифровых решений» Екатерина Колесникова, учредитель АНО «Академия современного искусства», генеральный продюсер конкурса детской авторской песни «Наше поколение» Стелла Хачанянц и другие эксперты.