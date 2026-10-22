В Тольятти планируют увеличить расходы на развитие системы образования до 6,9 млрд рублей

«Вопрос предварительно был изучен на заседании комиссии по социальной политике. Из представленного доклада следует, что для финансирования программы на 2027 год требуется 6,939 млрд руб. Из них 4,297 млрд составляют средства бюджета Тольятти и 1,767 млрд — из вышестоящих бюджетов. Остальные должны поступить из внебюджетных источников»,— говорится в сообщении.