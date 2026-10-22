В Тольятти планируют увеличить расходы на развитие системы образования до 6,9 млрд рублей
В Тольятти на муниципальную программу «Развитие системы образования городского округа Тольятти на 2021–2027 годы» в следующем году потребуется 6,939 млрд руб. Об этом сообщили в городской думе.
«Вопрос предварительно был изучен на заседании комиссии по социальной политике. Из представленного доклада следует, что для финансирования программы на 2027 год требуется 6,939 млрд руб. Из них 4,297 млрд составляют средства бюджета Тольятти и 1,767 млрд — из вышестоящих бюджетов. Остальные должны поступить из внебюджетных источников»,— говорится в сообщении.
В программу заложены непосредственное осуществление образовательного процесса, формирование и поддержание в надлежащем состоянии соответствующей материально-технической базы и повышение уровня профессионального мастерства тольяттинских педагогов.
По данным на сайте думы Тольятти, в 2026 году на программу было предусмотрено 4,3 млрд руб., но фактически потрачено 12 млрд руб.