Рекламаwww.kommersant.ru/ad

Радио «ЪFM»

Слушать прямой эфир

Выпуск газеты №196

В архив

RuStore
Скачайте в
RuStore
AppGallery
Скачайте в
AppGallery
Android
Загрузите на
Android
Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Средняя Волга

В Астрахани водитель погиб при столкновении с опорой ЛЭП

Утром в Астрахани в результате столкновения с опорой ЛЭП погиб водитель легкового автомобиля. Предположительно, мужчине стало плохо за рулем, сообщили в региональном УМВД России.
В Астрахани водитель погиб от столкновения с опорой ЛЭП

В Астрахани водитель погиб от столкновения с опорой ЛЭП

УМВД России по Астраханской области

Авария произошла около 7 утра в районе ул. Герцена, 27. Мужчина 1961 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», двигался со стороны ул. Сеченова в направлении пер. Гаршина. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в столб.
Мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Марина Окорокова