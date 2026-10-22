В Астрахани водитель погиб при столкновении с опорой ЛЭП

Авария произошла около 7 утра в районе ул. Герцена, 27. Мужчина 1961 года рождения, управляя автомобилем «ВАЗ-2107», двигался со стороны ул. Сеченова в направлении пер. Гаршина. По предварительной информации, водитель не справился с управлением и въехал в столб.