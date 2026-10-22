В Тюменской области погибли семь пассажиров автобуса из Сибая

От удара микроавтобус загорелся. Пять пассажиров Volkswagen сгорели, двух эвакуировали, но они погибли от полученных ранений. В живых остались только 33-летний водитель и один пассажир микроавтобуса, их госпитализировали. Личности погибших устанавливаются.