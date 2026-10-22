В Тюменской области погибли семь пассажиров автобуса из Сибая
Пять человек сгорели в салоне, двое погибли от ран
На федеральной трассе под Тобольском в Тюменской области погибли семеро пассажиров микроавтобуса Volkswagen Caravelle, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона. Предположительно, автобус ехал из Сибая в Сургут.
Volkswagen въехал в заднюю часть грузовика MAN на 276-м км федеральной дороги Тюмень — Ханты-Мансийск.
Авария произошла в зоне действия знака «Дорожные работы», грузовик стоял последним в колонне автомобилей у светофора с реверсивным движением, отмечается в сообщении.
От удара микроавтобус загорелся. Пять пассажиров Volkswagen сгорели, двух эвакуировали, но они погибли от полученных ранений. В живых остались только 33-летний водитель и один пассажир микроавтобуса, их госпитализировали. Личности погибших устанавливаются.