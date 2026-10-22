В Крыму задержали агента СБУ, собиравшего данные о Черноморском флоте
ФСБ России задержала жителя Севастополя 1969 года рождения по подозрению в государственной измене. По данным Центра общественных связей ведомства, мужчина собирал и передавал Службе безопасности Украины сведения о Черноморском флоте.
В ФСБ утверждают, что задержанный являлся агентом 5-го управления департамента контрразведки СБУ. По версии спецслужбы, он самостоятельно вышел на связь с представителем украинской службы из корыстных побуждений и через мессенджер WhatsApp передавал информацию о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота.
Действия мужчины квалифицированы по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.