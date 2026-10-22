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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Кубань-Черноморье

В Крыму задержали агента СБУ, собиравшего данные о Черноморском флоте

ФСБ России задержала жителя Севастополя 1969 года рождения по подозрению в государственной измене. По данным Центра общественных связей ведомства, мужчина собирал и передавал Службе безопасности Украины сведения о Черноморском флоте.
В ФСБ утверждают, что задержанный являлся агентом 5-го управления департамента контрразведки СБУ. По версии спецслужбы, он самостоятельно вышел на связь с представителем украинской службы из корыстных побуждений и через мессенджер WhatsApp передавал информацию о местах дислокации военной техники и подразделений Черноморского флота.
Действия мужчины квалифицированы по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Максимальное наказание по этой статье предусматривает пожизненное лишение свободы.
Вячеслав Рыжков