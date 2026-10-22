Строительство футбольной базы на территории академии ФК «Сочи» завершат до 2028 года

Проект предусматривает строительство футбольного поля с искусственным покрытием и здания для проживания спортсменов. В нем оборудуют тренажерный зал, учебные кабинеты и зоны отдыха. Инфраструктуру также адаптируют для маломобильных граждан и паралимпийцев.