Строительство футбольной базы на территории академии ФК «Сочи» завершат до 2028 года
В Адлерском районе Сочи до конца 2027 года планируют завершить строительство футбольной базы на территории академии клуба «Сочи». Комплекс предназначен для подготовки юных спортсменов из Сочи, других муниципалитетов Краснодарского края и регионов России, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Проект предусматривает строительство футбольного поля с искусственным покрытием и здания для проживания спортсменов. В нем оборудуют тренажерный зал, учебные кабинеты и зоны отдыха. Инфраструктуру также адаптируют для маломобильных граждан и паралимпийцев.
Как отметил мэр, развитие спортивной инфраструктуры должно расширять возможности для занятий физкультурой и профессионального роста детей и молодежи.