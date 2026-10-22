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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Сочи

Строительство футбольной базы на территории академии ФК «Сочи» завершат до 2028 года

В Адлерском районе Сочи до конца 2027 года планируют завершить строительство футбольной базы на территории академии клуба «Сочи». Комплекс предназначен для подготовки юных спортсменов из Сочи, других муниципалитетов Краснодарского края и регионов России, сообщил глава Сочи Андрей Прошунин.
Проект предусматривает строительство футбольного поля с искусственным покрытием и здания для проживания спортсменов. В нем оборудуют тренажерный зал, учебные кабинеты и зоны отдыха. Инфраструктуру также адаптируют для маломобильных граждан и паралимпийцев.
Как отметил мэр, развитие спортивной инфраструктуры должно расширять возможности для занятий физкультурой и профессионального роста детей и молодежи.
Вячеслав Рыжков