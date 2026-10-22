Под Астраханью задержали находящегося в розыске за тяжкое преступление мигранта
В Астраханской области на границе с Казахстаном правоохранители задержали мигранта, находящегося в международном розыске. Мужчину поместили в СИЗО для дальнейшей экстрадиции в Узбекистан, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
Известно, что в марте 2026 года следствие возбудило в отношении иностранца 2004 года рождения уголовное дело. Его подозревают во вступлении в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет (ч. 3 ст. 128 УК Республики Узбекистан). Фигуранта заочно арестовали.
Мужчину задержали при попытке выехать из России на попутном транспорте через АПП «Караузек» в Красноярском районе Астраханской области. При проверке документов правоохранители установили, что в РФ он находится незаконно. Он несколько месяцев работал на стройке в Волгоградской области.
За нарушение режима пребывания мигранта привлекли к административной ответственности по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ. Информацию о задержании астраханская полиция передала в Управление координации деятельности ОВД Андижанской области.