Под Астраханью задержали находящегося в розыске за тяжкое преступление мигранта

Мужчину задержали при попытке выехать из России на попутном транспорте через АПП «Караузек» в Красноярском районе Астраханской области. При проверке документов правоохранители установили, что в РФ он находится незаконно. Он несколько месяцев работал на стройке в Волгоградской области.