В Прикамье подорожали частные дома

Средняя стоимость частного дома по Прикамью ниже общероссийской. В целом по стране такой объект обходится в 7,8 млн руб. С начала года средний прирост стоимости составил 4,8%. Предложение домов выросло на 9%, а средняя площадь сократилась на 1,4 кв. м, до 110,2 кв. м. Наибольший рост цен с января произошел в Тамбовской области (+22,5%), Забайкальском крае (+20,3%), Белгородской (+19,4%), Магаданской (+19,3%) областях и в Республике Калмыкии (+18,1%).