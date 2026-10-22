В Прикамье подорожали частные дома
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В третьем квартале года средняя цена частного дома в Пермском крае составила 5,5 млн руб. Это на 7,3% больше, чем в начале года, и на 4,3% выше показателя второго квартала. Об этом сообщают аналитики федерального портала «Мир квартир».
Средняя стоимость частного дома по Прикамью ниже общероссийской. В целом по стране такой объект обходится в 7,8 млн руб. С начала года средний прирост стоимости составил 4,8%. Предложение домов выросло на 9%, а средняя площадь сократилась на 1,4 кв. м, до 110,2 кв. м. Наибольший рост цен с января произошел в Тамбовской области (+22,5%), Забайкальском крае (+20,3%), Белгородской (+19,4%), Магаданской (+19,3%) областях и в Республике Калмыкии (+18,1%).