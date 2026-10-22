Главного консультанта ГЖИ Самарской области привлекли к ответственности
Мировой суд привлек главного консультанта ГЖИ Самарской области к ответственности за неуведомление прокуратуры о проверке управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«ГЖИ Самарской области провела в отношении управляющей компании внеплановую документарную проверку в период с 25.11.2025 по 19.12.2025 — без обязательного согласования с органами прокуратуры»,— говорится в сообщении.
Главный консультант привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде предупреждения.