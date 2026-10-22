Бизнес-ланч в Челябинске подорожал на 31% за два года
В октябре 2026 года бизнес-ланч в заведениях общепита Челябинска стоит в среднем 414 руб. За два года цена выросла на 31%, сообщает 2ГИС.
По динамике роста стоимости комплексного обеда Челябинск занял четвертое место среди мегаполисов России. Лидерами рейтинга стали Екатеринбург (цена бизнес-ланча — 448 руб.; увеличение цены составило +37%), Омск (378 руб.; +35,2%) и Пермь (424 руб.; +32,7%).
В Челябинске в середине этой осени работает 275 кафе и столовых, предоставляющих комплексные обеды, что на 5,8% меньше, чем в октябре 2024 года. По этому показателю город также занял четвертое место среди миллионников страны.