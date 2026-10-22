В Ростовской области повторно продают активы обанкроченного «Алкомеда»
Конкурсный управляющий ростовского ООО «Алкомед» Борис Осипов повторно выставил на торги имущество компании. В двух лотах — автомобиль Opel Astra 2013 года и медицинские товары. Их совокупная начальная цена составляет 12,92 млн руб. против 14,36 млн руб. на предыдущем аукционе. Снижение на 10% следует из сопоставления цен двух торгов. Заявки на новый аукцион принимают с 2 ноября по 7 декабря, торги назначили на 8 декабря 2026 года. Объявление опубликовано в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.
Автомобиль оценили в 699,4 тыс. руб. Его идентифицируют как Opel Astra. За медицинские товары конкурсный управляющий просит 12,22 млн руб. Для участия претендент должен внести задаток в размере 10% начальной цены соответствующего лота: около 69,9 тыс. руб. за автомобиль и 1,22 млн руб. за товары. Шаг аукциона составляет 5%. По условиям объявления, победитель должен оплатить покупку в течение 30 дней после подписания договора.
Предыдущий аукцион проходил накануне. Изначально автомобиль выставили за 777,1 тыс. руб., медицинские товары — за 13,58 млн руб.; заявки принимали до 16 октября, торги назначили на 20 октября. Агрегатор торгов указывает именно эти цены и даты. Новое объявление называет повторную продажу, а цены в нем ровно на 10% ниже предыдущих, что типично для торгов, на которые не заявилось ни одного покупателя.
В первоначальном объявлении предмет второго лота обозначен только как «медицинские товары». В реестре торгов также указано, что документы и сведения об имуществе можно запросить у организатора или посмотреть на электронной площадке. Отдельная публикация по более ранней продаже имущества «Алкомеда» показывает, что в состав товарных остатков входили медицинские инструменты и расходные материалы, включая биопсийные щипцы, электроды и линейные сшивающе-режущие аппараты.
Суд признал «Алкомед» банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника и открыл конкурсное производство. Поводом стало заявление поставщика ООО «Эпсилон»: к тому времени суд уже взыскал с «Алкомеда» 2,28 млн руб. долга за поставки и 93,4 тыс. руб. расходов по госпошлине, но компания не расплатилась. В решении о взыскании описаны семь счетов-договоров, заключенных с апреля 2024-го по апрель 2025 года. «Эпсилон» поставил товар на 4,94 млн руб.; покупатель перечислил 2,66 млн руб., оставив непогашенными 2,28 млн руб. Представитель «Алкомеда» в суде не оспорил долг по существу и сообщил, что у компании не хватает денег для расчета.
«Алкомед» зарегистрировали в Ростове-на-Дону в 2011 году. Основным направлением компании была оптовая торговля изделиями медицинского назначения. По опубликованным данным отчетности, выручка сократилась с 627,8 млн руб. в 2024 году до 152,5 млн руб. в 2025-м, а чистый убыток за 2025 год составил 190,8 млн руб. Эти показатели показывают резкое ухудшение финансового результата, хотя сами по себе не объясняют, как возник весь объем обязательств перед кредиторами.
Заявление о банкротстве подал «Эпсилон», однако в деле также фигурируют Сбербанк и Банк ПСБ. Решение суда называет компанию ликвидируемым должником и вводит конкурсное производство по упрощенной процедуре. Поэтому продажа запасов и автомобиля служит частью конкурсного процесса: управляющий превращает имущество в деньги для расчетов с кредиторами в установленном законом порядке.