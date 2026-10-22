В Ростовской области повторно продают активы обанкроченного «Алкомеда»

Суд признал «Алкомед» банкротом по упрощенной процедуре ликвидируемого должника и открыл конкурсное производство. Поводом стало заявление поставщика ООО «Эпсилон»: к тому времени суд уже взыскал с «Алкомеда» 2,28 млн руб. долга за поставки и 93,4 тыс. руб. расходов по госпошлине, но компания не расплатилась. В решении о взыскании описаны семь счетов-договоров, заключенных с апреля 2024-го по апрель 2025 года. «Эпсилон» поставил товар на 4,94 млн руб.; покупатель перечислил 2,66 млн руб., оставив непогашенными 2,28 млн руб. Представитель «Алкомеда» в суде не оспорил долг по существу и сообщил, что у компании не хватает денег для расчета.