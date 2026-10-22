Условия льгот резидентам ярославских ТОСЭР закрепят в законе

В Ярославской области действуют три территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — «Тутаев», «Ростов» и «Гаврилов-Ям». Они созданы в 2017–2018 годах в моногородах для привлечения инвестиций, создания рабочих мест и снижения зависимости местной экономики от градообразующих предприятий. Резидентам предоставляются налоговые льготы и пониженные тарифы страховых взносов. По данным регионального инвестиционного портала, срок действия ТОСЭР «Тутаев» установлен до 2029 года, «Ростов» и «Гаврилов-Ям» — до 2030 года.