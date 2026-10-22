Условия льгот резидентам ярославских ТОСЭР закрепят в законе
В Ярославской области планируют закрепить в региональном законодательстве показатели, которым должны соответствовать резиденты территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) для получения налоговых льгот и пониженных тарифов страховых взносов. Соответствующий законопроект внесен губернатором Михаилом Евраевым в областную думу 19 октября.
Документ предусматривает дополнение регионального закона о регулировании инвестиционной деятельности новой статьей. Для применения льгот резиденты ТОСЭР должны будут учитывать четыре показателя: количество созданных постоянных рабочих мест, объем инвестиций, объем капитальных вложений и выручку от реализации товаров, работ и услуг. Отклонение фактических значений от плановых по каждому из показателей не должно превышать 25%. Законопроект предполагает вступление изменений в силу с 1 января 2027 года.
В пояснительной записке говорится, что поправки продиктованы изменением федерального законодательства. Федеральный закон от 11 февраля 2026 года установил обязанность регионов определить перечень показателей и предельные значения допустимых отклонений для применения налоговых льгот резидентами ТОСЭР. Региональные нормы должны быть приняты до 1 декабря 2027 года.
Действующий порядок заключения соглашений с резидентами ТОСЭР, утвержденный постановлением правительства Ярославской области от 9 февраля 2018 года №60-п, также предусматривает допустимое отклонение от плановых показателей в пределах 25%. При этом типовая форма соглашения дополнительно устанавливает условия достижения минимальных значений в первый год реализации проекта и в целом за период работы ТОСЭР.
В пояснительной записке к законопроекту указано, что его принятие не повлечет дополнительных расходов областного бюджета и не повлияет на его доходы.
В Ярославской области действуют три территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) — «Тутаев», «Ростов» и «Гаврилов-Ям». Они созданы в 2017–2018 годах в моногородах для привлечения инвестиций, создания рабочих мест и снижения зависимости местной экономики от градообразующих предприятий. Резидентам предоставляются налоговые льготы и пониженные тарифы страховых взносов. По данным регионального инвестиционного портала, срок действия ТОСЭР «Тутаев» установлен до 2029 года, «Ростов» и «Гаврилов-Ям» — до 2030 года.