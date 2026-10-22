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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Башкортостан

В Федерации профсоюзов Башкирии сменился председатель

Организацию возглавил Юрий Мельников
50-летний первый заместитель министра семьи, труда и социальной защиты населения Башкирии Юрий Мельников возглавил Федерацию профсоюзов Башкирии. На посту председателя он сменил Гузель Мирошниченко. Об этом сообщает пресс-служба объединения.

Идэль Гумеров / Коммерсантъ

Решение принято на 30-й конференции федерации.
Господин Мельников работает в минтруде с 2016 года. До этого он был врачом-психиатром, заведующим отделением, возглавлял Кумертауский психоневрологический интернат.
Гузель Мирошниченко стала председателем Федерации профсоюзов Башкирии в июне 2020 года.
Федерация профсоюзов Башкирии объединяет 21 отраслевой профсоюз.
Идэль Гумеров