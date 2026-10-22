В Челябинске заменят четыре поста контроля за состоянием воздуха
В Челябинск прибыли четыре новых поста мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, доставленных из Тюмени, Ижевска, Троицка и Стерлитамака. Все конструкции выполнены с учетом опыта работы специалистов Центра экологического мониторинга региона на постах, сообщает пресс-служба южноуральского министерства экологии.
В создании конструкции постов использована прочная сварная листовая сталь, а на технологических отверстиях дополнительно установлены влагозащитные элементы. Изменена и концепция внутреннего пространства. Теперь в помещении есть две функциональные половины: небольшой тамбур (для верхней одежды сотрудника и вспомогательных переносных устройств) и основная часть поста, где будут располагаться только оборудование и рабочее место специалиста. В ближайшее время посты заменят в Советском, Тракторозаводском, Металлургическом и Ленинском районах Челябинска.