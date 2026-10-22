В Челябинске заменят четыре поста контроля за состоянием воздуха

В создании конструкции постов использована прочная сварная листовая сталь, а на технологических отверстиях дополнительно установлены влагозащитные элементы. Изменена и концепция внутреннего пространства. Теперь в помещении есть две функциональные половины: небольшой тамбур (для верхней одежды сотрудника и вспомогательных переносных устройств) и основная часть поста, где будут располагаться только оборудование и рабочее место специалиста. В ближайшее время посты заменят в Советском, Тракторозаводском, Металлургическом и Ленинском районах Челябинска.