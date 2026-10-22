Для пассажиров аэропортов Ставрополя и Минворд запустили чат-бот

Минеральные Воды остаются главным аэропортом края по пассажиропотоку. По данным, опубликованным в краевой программе развития регулярных авиаперевозок, в первом полугодии 2025 года аэропорт обслужил 2,17 млн человек. В программе также зафиксированы 52 межрегиональных внутренних и 20 международных маршрутов на 2025 год. Документ доступен в правовой базе «Гарант». На этом фоне чат-бот должен упростить доступ к справочной информации для многомиллионного потока пассажиров, хотя сам по себе не заменяет официальные каналы оперативных уведомлений.