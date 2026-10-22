Для пассажиров аэропортов Ставрополя и Минворд запустили чат-бот
Аэропорты Ставрополя и Минеральных Вод подключили к виртуальному помощнику Марии. Сервис отвечает на вопросы о рейсах и аэропортовых услугах, а также помогает пассажирам с покупкой билетов. О запуске сообщил краевой миндор.
По сообщению портала, Мария подсказывает расписание, расположение парковок, зон отдыха, кафе и магазинов в терминалах. Первый замминистра дорожного хозяйства и транспорта края Денис Янаков представил запуск как часть цифровизации транспортной отрасли. Однако официальная карточка бота называет его дополнительным источником информации по услугам аэропортов холдинга «Новапорт» и предупреждает, что данные могут обновляться с задержкой. Поэтому пассажирам при изменениях расписания стоит сверяться с онлайн-табло и сообщениями авиакомпании.
Холдинг управляет аэропортами в разных регионах России; Мария представлена как общий виртуальный помощник по его аэропортовым услугам. В сообщении о запуске на Ставрополье не уточняется, какие именно системы передают боту данные, кто отвечает за их обновление и как устроена покупка билетов — встроена ли она в диалог или ведёт на сервис продавца.
Запуск приходится на период обновления аэропортовой инфраструктуры региона. В 2025 году аэропорты Минеральных Вод и Ставрополя обслужили 5,1 млн пассажиров; около 65% перелетов пришлось на внутренние направления. В том же году в Минеральных Водах открылся новый терминал внутренних авиалиний, а в Ставрополе такой терминал заработал в конце 2024 года.
Минеральные Воды остаются главным аэропортом края по пассажиропотоку. По данным, опубликованным в краевой программе развития регулярных авиаперевозок, в первом полугодии 2025 года аэропорт обслужил 2,17 млн человек. В программе также зафиксированы 52 межрегиональных внутренних и 20 международных маршрутов на 2025 год. Документ доступен в правовой базе «Гарант». На этом фоне чат-бот должен упростить доступ к справочной информации для многомиллионного потока пассажиров, хотя сам по себе не заменяет официальные каналы оперативных уведомлений.
Наиболее заметное практическое обещание проекта — возможность приобрести билет через бота. Но публичная карточка Марии не раскрывает, какие авиакомпании и направления доступны для покупки и проходит ли оформление полностью внутри мессенджера. В сообщении о запуске также нет данных о стоимости разработки, подрядчике, числе пользователей или планах измерять эффект сервиса.