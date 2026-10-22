Бенефициара компании подозревают в хищении при стройке станций очистки Карабаша

По данным источника Ъ-Южный Урал“ в силовых структурах, речь идет о Григории Чурбакове. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», он является владельцем ООО «Здания будущего». Раньше эта компания называлась ООО «Майлстоун Девелопмент». В 2020 году прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Григория Чурбакова. По версии следствия, он со вторым руководителем этой организации похитил 614 млн руб. под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве ЖК «Яркая жизнь». Пострадали 414 человек и компаний. В 2026 году Челябинский областной суд приговорил Чурбакова к трем годам условного лишения свободы.