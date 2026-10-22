Бенефициара компании подозревают в хищении при стройке станций очистки Карабаша
В деле замешан бывший замминистра строительства и ЖКХ Ярославской области
Сотрудники УФСБ и СУ СКР по Челябинской области задержали 45-летнего фактического бенефициара ООО «Риел-Строй». Его подозревают в мошенничестве при строительстве в Карабаше (ч. 4 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.
По версии следствия, компания была подрядчиком строительства и реконструкции станций очистки воды в Карабаше, средства на работы выделялись по госпрограмме «Чистая вода». Бенефициар вместе с бывшим директором организации Александром Кириловым похитили 25,9 млн руб., составив фиктивные документы о приемке работ.
По местам жительства и работы фигуранта проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.
По данным источника Ъ-Южный Урал“ в силовых структурах, речь идет о Григории Чурбакове. Согласно системе «СПАРК-Интерфакс», он является владельцем ООО «Здания будущего». Раньше эта компания называлась ООО «Майлстоун Девелопмент». В 2020 году прокуратура региона утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Григория Чурбакова. По версии следствия, он со вторым руководителем этой организации похитил 614 млн руб. под предлогом заключения договоров участия в долевом строительстве ЖК «Яркая жизнь». Пострадали 414 человек и компаний. В 2026 году Челябинский областной суд приговорил Чурбакова к трем годам условного лишения свободы.
Как сообщал „Ъ-Южный Урал“, 1 апреля этого года сотрудники УФСБ России по Челябинской области задержали действовавшего на тот момент заместителя министра строительства и ЖКХ Ярославской области Вячеслава Коробейникова по подозрению в получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ) во время работы замглавы Карабаша. По данным СУ СКР по Челябинской области, он в 2022–2023 годах получил 270 тыс. руб. от директора компании за покровительство при исполнении контракта по реконструкции водозабора озера Серебры.