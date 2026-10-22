Больница на Урале выплатит 800 тыс. за смерть пациента из-за неверного диагноза

Суд установил, что инцидент произошел в марте 2024 года, когда пожилого пациента доставили в стационар на скорой помощи. Врачи поставили диагноз ОРВИ и не отреагировали должным образом на жалобы на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Несмотря на повторные обращения пациента и осмотр хирургом, который не выявил патологий, состояние больного продолжало ухудшаться. Лишь спустя несколько дней по результатам прохождения рентгена жителя срочно прооперировали, однако через неделю он скончался.