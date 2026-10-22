Больница на Урале выплатит 800 тыс. за смерть пациента из-за неверного диагноза
Красногорский районный суд Каменска-Уральского взыскал с местной больницы 800 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда за смерть пациента. Решение принято по иску сына погибшего мужчины, который указал на некачественное оказание медицинской помощи, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области.
Суд установил, что инцидент произошел в марте 2024 года, когда пожилого пациента доставили в стационар на скорой помощи. Врачи поставили диагноз ОРВИ и не отреагировали должным образом на жалобы на проблемы с желудочно-кишечным трактом. Несмотря на повторные обращения пациента и осмотр хирургом, который не выявил патологий, состояние больного продолжало ухудшаться. Лишь спустя несколько дней по результатам прохождения рентгена жителя срочно прооперировали, однако через неделю он скончался.
По факту смерти была проведена судебно-медицинская экспертиза, которая подтвердила наличие дефектов в работе медиков. Суд удовлетворил требования истца частично, обязав клинику выплатить компенсацию.