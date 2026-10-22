В Минсельхозе анонсировали около 5 тысяч га новых виноградников на Юге РФ в 2026 году
Российские хозяйства рассчитывают заложить в 2026 году около 5 тыс. га виноградников. Посадки продолжатся до декабря, а окончательные результаты Минсельхоз подведет в январе–феврале 2027 года. Заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности ведомства Ирина Федина озвучила прогноз 21 октября на V Российском винодельческом форуме в Геленджике, пишет «Агрономика».
По оценке Минсельхоза, к концу года общая площадь виноградников с учетом выбытия превысит 116 тыс. га. В 2025 году Росстат насчитал 113,3 тыс. га, из них 89,5 тыс. га, или около 79%, уже плодоносили. Валовой сбор тогда достиг 954,9 тыс. тонн — на 5,2% больше, чем годом ранее, и стал максимальным в современной российской статистике.
Пять тысяч гектаров новых посадок не означают такого же прироста учтенной площади: итоговый показатель учитывает и виноградники, которые выбывают из оборота. Разрыв между общей и плодоносящей площадью тоже показывает, почему новые лозы не увеличивают сбор сразу. Винограднику нужно время, чтобы вступить в плодоношение, поэтому нынешняя закладка расширит сырьевую базу переработчиков лишь в последующие годы.
Основная часть отрасли сосредоточена на юге. Краснодарский край занимает почти 34% российских площадей, Дагестан — 27,8%, Крым — 23,5%; вместе эти три территории дают около 85% виноградников страны. Для Северо-Кавказского федерального округа ключевым центром остается Дагестан: на конец 2025 года регион собрал 302,1 тыс. тонн винограда с 24 тыс. га, что составило 38% общероссийского сбора по приведенным республиканскими властями данным. Из собранного урожая переработали 241 тыс. тонн. Ранее республика планировала посадить в 2026 году не менее 800 га новых лоз, однако весенние паводки изменили график: к середине октября власти сообщили, что весеннюю закладку отменили и осенью рассчитывают высадить около 500 га.
Паводки ударили и по текущему сезону: к середине октября Дагестан собрал 180 тыс. тонн, а региональный комитет допускал снижение годового результата до 280 тыс. тонн против 302,1 тыс. тонн в 2025 году. При этом ранее в сезоне власти ожидали сохранить сбор на прошлогоднем уровне. Такая смена оценок отражает влияние погоды на отрасль и показывает, почему площадь посадок сама по себе не предсказывает урожай.
Параллельно Минсельхоз и Россельхознадзор сверяют фактическое состояние насаждений с документами. В 2025 году специалисты обследовали 18,2 тыс. га, а в 2026-м охватили 13 регионов и почти 138 млн кустов — более чем втрое больше прошлогоднего объема. Инвентаризация помогает уточнять площадь и состояние виноградников, а значит, и оценку будущего предложения сырья для виноделен и переработчиков.