В Минсельхозе анонсировали около 5 тысяч га новых виноградников на Юге РФ в 2026 году

Основная часть отрасли сосредоточена на юге. Краснодарский край занимает почти 34% российских площадей, Дагестан — 27,8%, Крым — 23,5%; вместе эти три территории дают около 85% виноградников страны. Для Северо-Кавказского федерального округа ключевым центром остается Дагестан: на конец 2025 года регион собрал 302,1 тыс. тонн винограда с 24 тыс. га, что составило 38% общероссийского сбора по приведенным республиканскими властями данным. Из собранного урожая переработали 241 тыс. тонн. Ранее республика планировала посадить в 2026 году не менее 800 га новых лоз, однако весенние паводки изменили график: к середине октября власти сообщили, что весеннюю закладку отменили и осенью рассчитывают высадить около 500 га.