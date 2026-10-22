Четверть жителей Ижевска ежедневно задумываются об увольнении

23% работников в Ижевске задумываются об увольнении как минимум раз в день. Еще 11% респондентов признались, что мысли об уходе из компании посещают их еженедельно. Это следует из опроса сервиса SuperJob. 25% горожан, напротив, заявили, что никогда не думают о смене работы.