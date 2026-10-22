Четверть жителей Ижевска ежедневно задумываются об увольнении
Еще у 11% мысли об уходе приходят еженедельно
23% работников в Ижевске задумываются об увольнении как минимум раз в день. Еще 11% респондентов признались, что мысли об уходе из компании посещают их еженедельно. Это следует из опроса сервиса SuperJob. 25% горожан, напротив, заявили, что никогда не думают о смене работы.
Чаще других об увольнении задумываются женщины: 61% из них периодически хотят уйти с текущего места против 55% среди мужчин. При этом радикальное решение «уволиться немедленно» по несколько раз в день рассматривают 16% представительниц слабого пола и лишь 8% — сильного.
Самый высокий уровень желания сменить работу — среди сотрудников в возрасте от 35 до 45 лет: 24% из них думают об уходе раз в день или чаще.
На частоту мыслей об увольнении также влияют образование и уровень дохода жителей Ижевска. Среди респондентов с высшим образованием периодически хотят уволиться 62%, тогда как среди обладателей СПО — 54%. Среди горожан с зарплатой от 100 до 150 тыс. руб. показатель достиг 75%.