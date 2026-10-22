Самарское управление Росимущества поймали на нарушениях с арендой земли

Установлено, что должностные лица ведомства нарушили установленные сроки рассмотрения заявления местной компании — производителя изделий из пластмасс. Заявление касалось предоставления земельного участка в аренду. При этом решение по существу так и не было принято, что фактически блокировало планы предпринимателя по расширению производства.