Самарское управление Росимущества поймали на нарушениях с арендой земли
Ведомство не спешило предоставлять участок предпринимателю
В Самарской области прокуратура уличила территориальное управление Росимущества в нарушениях при распоряжении федеральной землей. Об этом сообщает надзорное ведомство региона.
Установлено, что должностные лица ведомства нарушили установленные сроки рассмотрения заявления местной компании — производителя изделий из пластмасс. Заявление касалось предоставления земельного участка в аренду. При этом решение по существу так и не было принято, что фактически блокировало планы предпринимателя по расширению производства.
По итогам проверки в адрес руководителя ТУ Росимущества было внесено представление об устранении нарушений. Акт прокурорского реагирования рассмотрели и удовлетворили. В результате с компанией заключили договор аренды земли в федеральной собственности.