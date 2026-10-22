Дагестанцы сняли с карт на 16,6 млрд рублей меньше, чем в прошлом году

По картам жители оплатили товары и услуги 110,5 млн раз на 88,2 млрд руб. Это примерно 800 руб. за операцию. Таким образом, объем платежей по картам и QR-кодам вместе достиг 121,6 млрд руб., а число операций — 140,3 млн. Эти показатели описывают оплату покупок и услуг; снятие наличных относится к другой категории карточных операций. Банк России в отдельной публикации за первый квартал отмечал рост востребованности альтернативных способов оплаты: через СБП жители и гости региона провели 47,5 млн платежей более чем на 180 млрд руб., а QR-кодами и биометрией расплатились 13,6 млн раз на 15,6 млрд руб. Регулятор связывал изменение структуры онлайн-платежей с расширением числа современных платежных сервисов.