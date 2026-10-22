Дагестанцы сняли с карт на 16,6 млрд рублей меньше, чем в прошлом году
В первом полугодии 2026 года жители Дагестана сняли с банковских карт 267,4 млрд руб. — на 6,2% меньше, чем годом ранее. Число таких операций сократилось на 8,1%, до 12,3 млн. Эти данные регионального отделения Банка России приводит РБК Кавказ.
В первом полугодии 2025 года объем снятий составлял 284 млрд руб.; разница между периодами — 16,6 млрд руб.
Одновременно в республике росло использование QR-кодов. За январь—июнь жители провели таким способом 29,8 млн платежей на 33,4 млрд руб. Количество операций год к году увеличилось на 19,5%, сумма — на 23,4%. К 1 июля число терминалов для оплаты по QR-коду достигло 16,7 тыс., прибавив за год 27,6%. В среднем один QR-платеж составил около 1,1 тыс. руб.
По картам жители оплатили товары и услуги 110,5 млн раз на 88,2 млрд руб. Это примерно 800 руб. за операцию. Таким образом, объем платежей по картам и QR-кодам вместе достиг 121,6 млрд руб., а число операций — 140,3 млн. Эти показатели описывают оплату покупок и услуг; снятие наличных относится к другой категории карточных операций. Банк России в отдельной публикации за первый квартал отмечал рост востребованности альтернативных способов оплаты: через СБП жители и гости региона провели 47,5 млн платежей более чем на 180 млрд руб., а QR-кодами и биометрией расплатились 13,6 млн раз на 15,6 млрд руб. Регулятор связывал изменение структуры онлайн-платежей с расширением числа современных платежных сервисов.
Доля безналичных платежей в общем количестве операций по картам в Дагестане достигла 92,8%, тогда как по России она составила 97,5%. Это сравнение касается именно операций с картами: QR-платежи и переводы через СБП учитываются отдельно, поэтому показатель не описывает все способы безналичной оплаты в регионе.
Инфраструктура для расчетов также расширяется. В августе Минэкономразвития Дагестана сообщало, что с апреля 2025-го по апрель 2026 года число банкоматов и POS-терминалов выросло на 28,6%: в регионе работали 1 019 банкоматов и более 21,7 тыс. POS-терминалов. При этом свыше 45% электронных терминалов приходилось на Махачкалу, а обеспеченность большинства муниципальных районов оставалась ниже среднереспубликанского уровня.
Снижение снятий наличных совпало с ростом платежей по QR-коду и развитием безналичной инфраструктуры. Однако приведенные данные сами по себе не показывают, какая часть сокращения наличных связана с переходом на QR-коды, картами или СБП: Банк России таких причин для полугодовой динамики не называл.