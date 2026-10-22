Власти Дона переориентируют вложения на роботизированные склады и ЦОДы

Новый инвестиционный цикл в российской экономике был анонсирован в сентябре 2026 года на Восточном экономическом форуме. Федеральный центр тогда выделил три базовых направления для построения обновленной модели развития: поддержание макроэкономической стабильности и оздоровление бюджета, совершенствование деловой среды и предпринимательской активности, а также стимулирование появления новых технологий и инноваций.