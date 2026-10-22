Власти Дона переориентируют вложения на роботизированные склады и ЦОДы
По информации министерства экономического развития Ростовской области, развитие IT-инфраструктуры и транспортно-логистических комплексов получит первоочередное финансирование в рамках нового инвестиционного цикла. В ведомстве уточнили, что структура капиталовложений на Дону будет преобразована с учетом актуальных макроэкономических реалий и стратегических целей области, пишет РБК Ростов.
Новый инвестиционный цикл в российской экономике был анонсирован в сентябре 2026 года на Восточном экономическом форуме. Федеральный центр тогда выделил три базовых направления для построения обновленной модели развития: поддержание макроэкономической стабильности и оздоровление бюджета, совершенствование деловой среды и предпринимательской активности, а также стимулирование появления новых технологий и инноваций.
В региональном минэкономразвития пояснили, что главным ориентиром становится опора на внутренний спрос и форсированное технологическое обновление. Это ведет к перераспределению финансовых ресурсов в пользу инициатив с высокой добавленной стоимостью и длительным социально-экономическим эффектом.
В качестве примера такой инициативы чиновники привели проект роботизированного склада компании «Северо-Кавказское логистическое предприятие». Автоматизированный комплекс предназначен для хранения и сортировки грузов, объем вложений в него к концу сентября оценивался в 700 млн руб. Среди высокотехнологичных проектов, реализуемых на Дону, также упоминается строительство модульного центра обработки данных ПАО «МТС» с бюджетом 1,5 млрд руб.
По данным правительства Ростовской области, по итогам первого полугодия 2026 года инвестиционный портфель региона насчитывал более 600 проектов общей стоимостью свыше 1 трлн руб. Из них 34 проекта на сумму более 520 млрд руб. входили в перечень ключевых.