Бастрыкин потребовал отчет о деле о водоснабжении на Дону

Это уже не первое поручение Бастрыкина по этой истории. В феврале 2026 года он распорядился возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Региональное управление сообщало, что жители долгое время получали техническую воду с примесями из скважин и башен, которые не обслуживали несколько лет. В октябре СК сообщил, что следователи вновь возбудили дело после отмены прежних процессуальных решений надзорным органом. Теперь Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования и мерах по восстановлению прав жителей.