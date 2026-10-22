Бастрыкин потребовал отчет о деле о водоснабжении на Дону
Александр Бастрыкин потребовал от исполняющего обязанности руководителя управления Следственного комитета по Ростовской области Александра Валиева доложить о расследовании уголовного дела о водоснабжении в Мишкинском сельском поселении Аксайского района. Следствие также должно сообщить, что оно делает для восстановления прав жителей. Поручение поставили на контроль в центральном аппарате СК. О нем ведомство сообщило после жалоб, которые жители оставили в комментариях на его странице во «ВКонтакте», сообщает пресс-служба СК РФ.
По словам заявителей, централизованной подачи воды в поселении нет. Жители пользуются технической водой из скважин и водонапорных башен. Они описывают ее как воду неестественного цвета с примесями. Изношенный трубопровод, который, по данным СК, несколько лет не обслуживали, вызывает регулярные перебои. Жалобы в разные инстанции, утверждают жители, проблему не решили.
Это уже не первое поручение Бастрыкина по этой истории. В феврале 2026 года он распорядился возбудить уголовное дело по статье 238 УК РФ — об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Региональное управление сообщало, что жители долгое время получали техническую воду с примесями из скважин и башен, которые не обслуживали несколько лет. В октябре СК сообщил, что следователи вновь возбудили дело после отмены прежних процессуальных решений надзорным органом. Теперь Бастрыкин запросил отчет о ходе расследования и мерах по восстановлению прав жителей.
Проблема касается не только качества и регулярности подачи, но и платы за воду. В апреле после прекращения в 2022 году концессионного соглашения водопроводный комплекс вернулся муниципалитету. По версии издания, нового поставщика назначили только в августе 2025 года, после более чем трех лет бездействия; затем жителям стали выставлять счета.
Опубликованный поставщиком тарифный документ подтверждает, что для Мишкинского сельского поселения на период с января по сентябрь 2026 года установили цену технической воды 85,38 руб. за кубометр. Для сравнения, тот же прайс указывает 14,54 руб. за кубометр технической воды на других территориях обслуживания и 77,50 руб. за питьевую воду. Тарифная таблица подтверждает разницу в цене, но сама по себе не устанавливает качество воды и не объясняет, почему сложилась такая стоимость.