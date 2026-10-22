В Оренбурге силовики задержали группу из шести грабителей

В Оренбурге задержали преступную группу из шести человек, которая совершила ограбление. Фигурантам вменяется пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угрозой его применения). Об этом сообщили в региональном Следкоме.