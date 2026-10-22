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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Волга

В Оренбурге силовики задержали группу из шести грабителей

Обвиняемые напали на мужчину и похитили 200 тысяч рублей
В Оренбурге задержали преступную группу из шести человек, которая совершила ограбление. Фигурантам вменяется пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угрозой его применения). Об этом сообщили в региональном Следкоме.

Олег Харсеев / Коммерсантъ

Установлено, что в преступлении также участвовали двое несовершеннолетних. По версии следствия, группа лиц напала на мужчину на ул. Новой. Угрожая физической расправой, фигуранты похитили у него 200 тыс. руб. и скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных. Ведется сбор доказательств, принимаются меры для возмещения ущерба потерпевшему.
Яна Вежлева