В Оренбурге силовики задержали группу из шести грабителей
Обвиняемые напали на мужчину и похитили 200 тысяч рублей
В Оренбурге задержали преступную группу из шести человек, которая совершила ограбление. Фигурантам вменяется пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабеж группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, и угрозой его применения). Об этом сообщили в региональном Следкоме.
Установлено, что в преступлении также участвовали двое несовершеннолетних. По версии следствия, группа лиц напала на мужчину на ул. Новой. Угрожая физической расправой, фигуранты похитили у него 200 тыс. руб. и скрылись с места происшествия, но вскоре были задержаны.
Следствие намерено ходатайствовать об аресте задержанных. Ведется сбор доказательств, принимаются меры для возмещения ущерба потерпевшему.