В Ярославле ночью объявляли ракетную опасность

В Ярославской области 22 октября с 3:18 до 4:35 действовал сигнал «Ракетная опасность». На это время перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».