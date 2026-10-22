В Ярославле ночью объявляли ракетную опасность
В Ярославской области 22 октября с 3:18 до 4:35 действовал сигнал «Ракетная опасность». На это время перекрывали выезд из Ярославля в сторону Москвы на пересечении Московского проспекта с Юго-Западной окружной дорогой. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем канале в «Максе».
В 3:18 глава региона объявил о ракетной опасности и призвал жителей соблюдать меры предосторожности: укрыться в зданиях, отойти от окон и находиться в помещениях со сплошными стенами.
В 3:29 губернатор сообщил о перекрытии движения на выезде из Ярославля в сторону Москвы. Он также отметил, что подразделения Минобороны и силовых ведомств продолжают работу по обеспечению безопасности.
В 4:35 Михаил Евраев объявил об отбое ракетной опасности. Ограничения движения сняли, выезд из Ярославля в сторону Москвы восстановили. При этом, по информации губернатора, угроза беспилотной опасности сохраняется. Аэропорт Ярославля закрыт для полетов с 3:17.