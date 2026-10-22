Уральца, из-за которого в Новый год погибли дети в пожаре, отправили на лечение

Проснувшись, он решил растопить печь и влил в топку бензин из пластмассовой бутылки, которая стояла в доме. Из-за воспламенения паров загорелся весь дом. Спавшие в тот момент мальчик и девочка не смогли покинуть здание и погибли на месте от отравления окисью углерода. Еще один подросток и совершеннолетний получили сильные ожоги, когда выбирались из дома.