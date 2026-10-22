Уральца, из-за которого в Новый год погибли дети в пожаре, отправили на лечение
В Серове суд отправил местного жителя на принудительное лечение — в Новый год из-за его действий в доме случился пожар и погибли два подростка, сообщили в прокуратуре Свердловской области. У него обнаружили хроническое психическое расстройство, из-за чего, согласно заключению экспертов, он не осознавал опасность своих действий.
Суд рассматривал уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам), а также ч. 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности). Установлено, что 1 января компания из 13 подростков и одного совершеннолетнего отмечала Новый год в дачном доме. Обвиняемый на тот момент также был несовершеннолетним и находился под воздействием одурманивающих веществ.
Проснувшись, он решил растопить печь и влил в топку бензин из пластмассовой бутылки, которая стояла в доме. Из-за воспламенения паров загорелся весь дом. Спавшие в тот момент мальчик и девочка не смогли покинуть здание и погибли на месте от отравления окисью углерода. Еще один подросток и совершеннолетний получили сильные ожоги, когда выбирались из дома.
Уралец, по чьей вине случился пожар, будет наблюдаться у психиатра в амбулаторных условиях.