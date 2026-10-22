В Перми ресторан Seven закрылся на ребрендинг
Ресторан Seven, который располагается на втором этаже первой очереди ТРК «Семья», временно закрылся для проведения обновления и ребрендинга. Об этом сообщается в телеграм-канале комплекса.
Новое заведение будет называться «Хуторяне». Открытие планируется в середине декабря. В нем будет представлена русская и европейская кухня. Площадь ресторана по-прежнему будет составлять более 600 кв. м. Это одна из самых больших точек общепита в ТРК.
Напомним, изначально здесь располагался ресторан «Рататуй». Заведение было открыто в 2019 году. В 2022 году, после смены собственника, на его месте открылся Seven.
В апреле прошлого года компания ресторанного холдинга «Национальная кухня» подала в Роспатент заявку на присвоение статуса товарного знака наименованию «Хуторяне». Как пояснил основатель группы Олег Поляков, слово «Хуторяне» было одним из вариантов нового названия сети «Хуторок», в которой планировался ребрендинг.