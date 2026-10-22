Экс-директора «Курганавтодора» осудили за превышение полномочий и взяточничество
Ему дали восемь лет строгого режима
Курганский городской суд признал бывшего руководителя государственного казенного учреждения «Курганавтодор» Александра Гонцова виновным в превышении должностных полномочий и получении взяток (ч. 3 ст. 286, ч. 5 ст. 290 УК РФ). Его приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает региональная прокуратура.
По версии следствия, в 2023 году «Курганавтодор» заключил контракт на реконструкцию участка трассы Шадринск — Миасское — Красная Звезда — Ельничная в Шадринском районе. Исполняющий обязанности директора ГКУ и заведующий сектором, достоверно зная, что подрядчик выполнил работу некачественно, подписали акты о приемке и оплатили контракт. В результате бюджету региона был причинен ущерб в размере не менее 140 млн руб.
Заместитель руководителя подрядной организации — ООО «Производственно-коммерческая фирма “Глобус”» (Челябинск) — за незаконные действия передал руководителю «Курганавтодора» взятку в размере 303 тыс. руб. в виде имущества и алкоголя. Второй фигурант получил вознаграждение в сумме 1,4 млн руб. из обещанных 2,4 млн руб. На эти деньги завсектором, по данным СК, купил автомобиль и оформил его на третье лицо.
Помимо основного наказания, Александру Гонцову также запретили занимать должности на госслужбе сроком на пять лет. В доход государства конфискована взятка в виде имущества и денежных средств, эквивалентных стоимости алкоголя.