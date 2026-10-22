Экс-директора «Курганавтодора» осудили за превышение полномочий и взяточничество

По версии следствия, в 2023 году «Курганавтодор» заключил контракт на реконструкцию участка трассы Шадринск — Миасское — Красная Звезда — Ельничная в Шадринском районе. Исполняющий обязанности директора ГКУ и заведующий сектором, достоверно зная, что подрядчик выполнил работу некачественно, подписали акты о приемке и оплатили контракт. В результате бюджету региона был причинен ущерб в размере не менее 140 млн руб.