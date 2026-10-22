Апелляцию осужденного за призывы к терроризму экс-депутата заксобрания рассмотрят в ноябре

2 июля 2026 года 1-й Западный окружной военный суд признал господина Окунева (внесен в реестр экстремистов и террористов) виновным в администрировании телеграм-канала, в котором содержались призывы к насилию в отношении главы государства. Подсудимого приговорили к семи годам лишения свободы. Приговор он обжаловал в апелляционной инстанции.