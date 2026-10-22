В Петербурге 22 октября воздух прогреется до +13 градусов

Согласно климатическим наблюдениям, среднесуточная температура воздуха 22 октября в Петербурге составляет +5 градусов. Исторический максимум для этой даты был зафиксирован в 1909 году — +14,7 градуса, а минимум — в 1903-м, когда температура опустилась до 8,3 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 1900 году: тогда выпало 19 мм.