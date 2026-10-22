В Петербурге 22 октября воздух прогреется до +13 градусов
В Санкт-Петербурге 22 октября сохранится теплая для конца осени погода. Днем воздух прогреется до +11…+13 градусов, осадков не ожидается.
По прогнозу Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в четверг в городе будет переменная облачность, ветер юго-восточный, умеренный. Атмосферное давление начнет снижаться. Утром в 6:00 температура воздуха составляла +5,5 градуса.
Солнце взойдет в 07:54, а зайдёт за горизонт в 17:30. Продолжительность светового дня составит 9 часов 35 минут.
Согласно климатическим наблюдениям, среднесуточная температура воздуха 22 октября в Петербурге составляет +5 градусов. Исторический максимум для этой даты был зафиксирован в 1909 году — +14,7 градуса, а минимум — в 1903-м, когда температура опустилась до 8,3 градуса. Рекорд по количеству осадков принадлежит 1900 году: тогда выпало 19 мм.
Как сообщил ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус в своем Telegram-канале, в прошлом году 22 октября температура в городе колебалась от +0,5 до +6,7 градуса, дождей не было.
Теплая погода сохранится и в ближайшие два дня: ожидается +10…+12 градусов. Дождь, который прогнозировали на пятницу, теперь ожидается в субботу.