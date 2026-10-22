Ростовская область передаст приватизацию 60 объектов недвижимости федеральному оператору

Среди ключевых задач, которые ставятся перед новым механизмом, — ускорение процесса отчуждения недвижимости, рост поступлений в областную казну, а также общее повышение результативности приватизационных процедур. Как отметили в министерстве, речь идет о реализации активов в виде нежилых помещений и парковочных мест.