Ростовская область передаст приватизацию 60 объектов недвижимости федеральному оператору
Минимущество Ростовской области заключило соглашение с АО «Российский аукционный дом» (РАД), наделив компанию функциями продавца 60 объектов недвижимости, находящихся в собственности региона, сообщает пресс-служба ведомства.
Власти Ростовской области впервые передали полномочия по реализации приватизируемых активов сторонней профессиональной структуре, прошедшей конкурсный отбор. Подписи под документом поставили глава регионального Минимущества Кирилл Баранчук и представители Российского аукционного дома.
Для донского региона подобная схема продажи государственного имущества является новой. Согласно условиям договора, площадка берет на себя функции организатора торгов, ранее выполнявшиеся государственными структурами напрямую.
Среди ключевых задач, которые ставятся перед новым механизмом, — ускорение процесса отчуждения недвижимости, рост поступлений в областную казну, а также общее повышение результативности приватизационных процедур. Как отметили в министерстве, речь идет о реализации активов в виде нежилых помещений и парковочных мест.
Санкт-петербургская компания, выступающая федеральным оператором электронных торгов, функционирует с 2009 года. По данным аналитической системы СПАРК, финансовые показатели организации за 2025 год выглядят убедительно: выручка достигла отметки в 1,4 млрд руб., а чистая прибыль составила 51,4 млн руб.
Действующий план приватизации предусматривает продажу в общей сложности шестидесяти объектов недвижимости. Ожидается, что привлечение коммерческого оператора позволит сделать этот процесс более прозрачным и динамичным.