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Радио «ЪFM»«ЪFM»
Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Новороссийск

В аэропорту Геленджика отменили ограничения на полеты, угроза атаки БПЛА снята

Утром 22 октября в аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты. Угроза атаки беспилотников в городе также отменена, опасности для жителей и гостей города-курорта нет. Об этом сообщают пресс-служба Росавиации и глава муниципалитета Алексей Богодистов.

Саркис Айвазян

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту города ввели для обеспечения безопасности полетов. По действующему NOTAM, аэропорт Геленджика принимает рейсы с 08:30 до 20:00.
Алина Зорина