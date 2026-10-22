В аэропорту Геленджика отменили ограничения на полеты, угроза атаки БПЛА снята

Утром 22 октября в аэропорту Геленджика сняли ограничения на полеты. Угроза атаки беспилотников в городе также отменена, опасности для жителей и гостей города-курорта нет. Об этом сообщают пресс-служба Росавиации и глава муниципалитета Алексей Богодистов.