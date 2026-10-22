В Прикамье снова снизились цены на бензин
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За неделю с 13 по 19 октября 2026 года средняя цена на автомобильный бензин в Пермском крае снизилась на 1,09 руб. и составила 84,15 руб. за литр, сообщает Росстат.
Стоимость бензина АИ-92 уменьшилась на 1,03 руб., до 79,71 руб. за литр, АИ-95 — на 1,15 руб., до 87,2 руб. за литр. Цена на АИ-98 не изменилась и по-прежнему составляет 99,62 руб. за литр. Стоимость дизельного топлива снизилась на 1,19 руб. и составила 86,94 руб. за литр.
Средняя цена бензина в Приволжском федеральном округе составила 75,31 руб. за литр.
По данным Росстата, с 13 по 19 октября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 23 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Коми (+1,2%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 50 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Ингушетии (–7,4%) и в Курганской области (–7,2%).
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