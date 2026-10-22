В Прикамье снова снизились цены на бензин

По данным Росстата, с 13 по 19 октября 2026 года изменение цен на бензин было зафиксировано в 23 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Коми (+1,2%). Снижение цен на топливо было зафиксировано в 50 субъектах Российской Федерации, более всего — в Республике Ингушетии (–7,4%) и в Курганской области (–7,2%).