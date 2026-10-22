Семь пассажиров микроавтобуса погибли на трассе под Тобольском
В Тюменской области в ДТП под Тобольском погибли семь пассажиров микроавтобуса, сообщили в Госавтоинспекции региона. Инцидент произошел после 23:00 21 октября на 276 км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.
Минивэн Volkswagen Caravelle с тремя пассажирами выехал из Сибая (Башкортостан) в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), по ходу следования в него садились пассажиры в Челябинской и Тюменской областях. Под Тобольском он въехал в грузовик, который начал движение в колонне транспорта. Колонна ранее стояла на светофоре — на дороге было организовано реверсивное движение и действовал знак «Дорожные работы».
От удара минивэн вспыхнул и полностью сгорел. Всего в нем ехали восемь человек и 33-летний водитель. В аварии выжили только он и 57-летний пассажир — их с ранениями доставили в больницу. Погибли четверо мужчин и три женщины. Личности погибших устанавливаются: в данный момент известно, что самому младшему из них было около 35 лет, старшему — около 65 лет.
«Сотрудники Госавтоинспекции установили, что в конструкцию "Фольксвагена" внесены изменения, летом на нем установлено газобаллонное оборудование, переоборудование узаконено в Госавтоинспекции. Стаж водителя за рулем 15 лет, в этом году семь раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Будет дана оценка организации пассажирской перевозки»,— сказано в сообщении.
Прокуратура региона организовала проверку.