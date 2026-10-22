Семь пассажиров микроавтобуса погибли на трассе под Тобольском

От удара минивэн вспыхнул и полностью сгорел. Всего в нем ехали восемь человек и 33-летний водитель. В аварии выжили только он и 57-летний пассажир — их с ранениями доставили в больницу. Погибли четверо мужчин и три женщины. Личности погибших устанавливаются: в данный момент известно, что самому младшему из них было около 35 лет, старшему — около 65 лет.