Правительство рассмотрит выделение средств на развитие коммунальной инфраструктуры Геленджика
Правительство РФ 22 октября рассмотрит проект распоряжения о выделении разовой финансовой помощи бюджету Краснодарского края на реализацию мероприятий по развитию коммунальной инфраструктуры Геленджика. Этот вопрос включен в повестку заседания кабмина, на котором также планируется обсудить ужесточение наказания за управление автомобилем без водительских прав.
Согласно материалам к заседанию, федеральные средства предлагается направить на развитие коммунальной инфраструктуры Геленджика. Размер финансовой помощи в предоставленной информации не уточняется.
Кроме того, правительство рассмотрит законопроект об увеличении штрафов за управление автомобилем без водительского удостоверения. Речь идет о случаях, когда водитель никогда не получал права либо использует просроченное удостоверение.
Как ранее сообщал источник ТАСС в кабмине, документ одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности. Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях.
Сейчас за управление автомобилем без соответствующего права предусмотрен штраф от 5 тыс. до 15 тыс. руб. Законопроект предусматривает увеличение минимального размера штрафа до 15 тыс. руб., максимального — до 30 тыс. руб. За повторное нарушение предлагается установить отдельный штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
Также законопроектом предусматривается отмена возможности уплатить эти штрафы с 25-процентной скидкой в течение первых 30 дней после вынесения постановления. Аналогичное ограничение уже действует в отношении штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения, езду после лишения водительских прав и некоторые другие нарушения.
Еще одним вопросом повестки станет внесение изменений в закон «О связи». Законопроект предусматривает установление требований к операторам связи и направлен на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.