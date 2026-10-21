Правительство рассмотрит выделение средств на развитие коммунальной инфраструктуры Геленджика

Также законопроектом предусматривается отмена возможности уплатить эти штрафы с 25-процентной скидкой в течение первых 30 дней после вынесения постановления. Аналогичное ограничение уже действует в отношении штрафов за управление автомобилем в состоянии опьянения, езду после лишения водительских прав и некоторые другие нарушения.