Минтранс заявил о проработке мер поддержки портов юга России
Власти России прорабатывают вопрос поддержки речных пароходств и портов южной части страны. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на министра транспорта РФ Андрея Никитина.
По словам главы Минтранса, поддержка речных пароходств и южных портов является одним из наиболее важных вопросов, над которыми сейчас работает ведомство.
«Сейчас, наверное, более важный вопрос — это поддержка речных пароходств и портов юга. Потому что там есть определенные вещи, мы тоже над этим работаем сегодня»,— заявил Андрей Никитин.
Ранее сообщалось, что власти Краснодарского края предложили рассмотреть возможность предоставления морским портам региона государственной поддержки по аналогии с мерами, принятыми для аэропортов юга России.
Предложение касается распространения на морские порты Краснодарского края механизмов поддержки, которые уже применяются в отношении аэропортовой инфраструктуры южных регионов страны.