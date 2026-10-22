Продажи антидепрессантов на Кубани выросли на 50%
В январе—августе 2026 года жители Краснодарского края приобрели в аптеках 745 тыс. упаковок антидепрессантов на 773,7 млн руб., подсчитали для «Ъ-Кубань» в маркетинговом агентстве, специализирующемся на исследовании фармацевтического рынка, DSM Group. В денежном выражении продажи выросли на 50,4% год к году, в натуральном — на 39%.
Лидером продаж стал «Триттико» с долей 11,3% в деньгах. В пятерку наиболее популярных препаратов также вошли «Велаксин» (11,2%), «Дулоксента» (10,7%), «Ципралекс» (10,3%) и «Феварин» (7,2%).
На Кубани продажи антидепрессантов выросли примерно вдвое быстрее продаж анксиолитических средств (против тревоги). За восемь месяцев в регионе продали 569 тыс. упаковок на 347,3 млн руб. В денежном выражении продажи увеличились почти на 25% год к году, в натуральном — на 11,5%.
Наибольшую долю продаж занял «Афобазол» (35,5%). Далее следуют «Грандаксин» (15,9%), «Тенотен» (12%), «Стрезам» (8,2%) и «Атревозол» (6,3%).
Психиатр, психолог, психотерапевт клиники «Евромед» Ахмедхан Шапсигов говорит, что положительную динамику нельзя объяснить одним фактором: «Во-первых, пациенты реже скрывают расстройства и раньше обращаются за помощью. Во-вторых, миграция и возрастная структура увеличивают количество нуждающихся в терапии. В-третьих, антидепрессанты назначают не только психиатры, но и терапевты и врачи общей практики. Кроме того, объем продаж накапливает удлинение курсов. Отдельно стоит отметить резкий рост стресса: пациенты говорят об увеличении цен, падении доходов, а также о дефиците и отсутствии позитивного образа будущего».
Тем, кто принимает антидепрессанты и анксиолитики, эксперт рекомендует не начинать, не менять и не отменять препараты «по самочувствию». «Резкая отмена грозит синдромом отмены, бензодиазепины при бесконтрольном приеме вызывают зависимость. Принимаете — не меняйте схему без врача; думаете о лечении — начните с консультации, а не с аптеки»,— говорит господин Шапсигов.