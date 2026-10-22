Продажи антидепрессантов на Кубани выросли на 50%

Психиатр, психолог, психотерапевт клиники «Евромед» Ахмедхан Шапсигов говорит, что положительную динамику нельзя объяснить одним фактором: «Во-первых, пациенты реже скрывают расстройства и раньше обращаются за помощью. Во-вторых, миграция и возрастная структура увеличивают количество нуждающихся в терапии. В-третьих, антидепрессанты назначают не только психиатры, но и терапевты и врачи общей практики. Кроме того, объем продаж накапливает удлинение курсов. Отдельно стоит отметить резкий рост стресса: пациенты говорят об увеличении цен, падении доходов, а также о дефиците и отсутствии позитивного образа будущего».