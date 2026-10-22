Избран новый директор Совета муниципальных образований Ярославской области

Владимир Демьянов на протяжении шести лет занимал должность заместителя исполнительного директора Совета. Он сменил на этом посту Владимира Курицина, скончавшегося в начале октября. Совет муниципальных образований является одной из трех общественных организаций, которые имеют право предлагать кандидатов на пост мэра Ярославля.