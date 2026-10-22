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Выпуск газеты №196«Ъ» Газета
Ярославль

Избран новый директор Совета муниципальных образований Ярославской области

21 октября исполнительным директором Совета муниципальных образований Ярославской области единогласно избран Владимир Демьянов. Об этом сообщили в Избирательной комиссии региона.

Избирательная комиссия Ярославской области

Владимир Демьянов на протяжении шести лет занимал должность заместителя исполнительного директора Совета. Он сменил на этом посту Владимира Курицина, скончавшегося в начале октября. Совет муниципальных образований является одной из трех общественных организаций, которые имеют право предлагать кандидатов на пост мэра Ярославля.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что Владимир Курицин умер на 64-м году жизни. Он возглавлял Заволжское сельское поселение, позднее руководил управлением культуры, молодежной политики и спорта Ярославского муниципального района, избирался депутатом Муниципального Совета Кузнечихинского сельского поселения.
Антон Голицын