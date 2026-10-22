Долги за воду в Астрахани приблизились к 2 млрд рублей

В среднем жители оплачивают 76% начислений, тогда как годом ранее этот показатель составлял 86%. Снижение собираемости совпало с ростом тарифов. С 1 января 2026 года вода подорожала на 2% из-за повышения НДС с 20% до 22%. Одновременно ужесточили правила для тех, у кого нет счетчиков или истек срок их поверки. Повышающий коэффициент вырос с 1,5 до 3.