Долги за воду в Астрахани приблизились к 2 млрд рублей
Долги потребителей перед «Астрводоканалом» достигли 1,96 млрд руб., сообщили в пресс-службе МУПа. К 1 октября этого года основная часть приходится на жителей — 1,49 млрд руб. Управляющие компании и ТСЖ задолжали 65 млн, прочие юрлица — 396 млн руб.
В среднем жители оплачивают 76% начислений, тогда как годом ранее этот показатель составлял 86%. Снижение собираемости совпало с ростом тарифов. С 1 января 2026 года вода подорожала на 2% из-за повышения НДС с 20% до 22%. Одновременно ужесточили правила для тех, у кого нет счетчиков или истек срок их поверки. Повышающий коэффициент вырос с 1,5 до 3.
Без прибора учета платеж за холодную воду в многоквартирном доме составляет 271,56 руб. в месяц плюс 814,67 руб. по коэффициенту. Со счетчиком плата идет только за фактическое потребление, но за сроком поверки нужно следить — он указан в паспорте и в квитанции.
При долге более двух расчетных периодов предприятие вправе ограничить или приостановить услуги. Частному сектору грозит отключение воды, жителям многоквартирных домов — ограничение водоотведения, причем расходы на отключение и подключение абонент оплачивает сам. Предприятие ведет досудебную работу, направляет крупные долги в суды и проводит рейды с судебными приставами