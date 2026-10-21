В Ростове модернизацию исторического центра начнут с Ворошиловского проспекта

По словам главы региона, на проспекте Ворошиловском уже изменили схему парковки, обновили дорожное покрытие и разметку, расширили пешеходный переход у Донского государственного технического университета. Следующим этапом станет освобождение полосы для общественного транспорта и устранение сужения проезжей части перед площадью Гагарина, где четыре полосы переходят в три.