В Ростове модернизацию исторического центра начнут с Ворошиловского проспекта
В Ростове-на-Дону программу обновления исторического центра начнут с Ворошиловского проспекта. Планируют изменить организацию движения, модернизировать остановки, обновить освещение и привести оформление улицы к единому стилю. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в своих соцсетях.
По словам главы региона, на проспекте Ворошиловском уже изменили схему парковки, обновили дорожное покрытие и разметку, расширили пешеходный переход у Донского государственного технического университета. Следующим этапом станет освобождение полосы для общественного транспорта и устранение сужения проезжей части перед площадью Гагарина, где четыре полосы переходят в три.
В донской столицы также планируют ускорить установку остановочных павильонов. Сейчас в Ростове-на-Дону смонтировано 150 «умных» остановок из 450, запланированных на ближайшие пять лет.
Отдельное направление работ — освещение и благоустройство. Для проспекта проработали концепцию ландшафтной подсветки. В дальнейшем предстоит обновить фасадное и архитектурное освещение, убрать провода под землю и заменить опоры контактной сети. Тротуары и торговые объекты планируют оформить в едином стиле.
При обновлении центра власти намерены сохранить исторический облик города. В частности, предстоит отремонтировать подземный переход с мозаичными панно на пересечении Большой Садовой улицы и Ворошиловского проспекта, имеющий статус объекта культурного наследия.
Юрий Слюсарь также отметил, что в планируется реконструкция улицы Пушкинской. Проект предусматривает зонирование и озеленение территории. Его готовят с участием дендрологов, специалистов Южного федерального университета и ДГТУ. Концепцию намерены рассмотреть на ближайшем градостроительном совете. Среди приоритетов — сохранение существующих деревьев, дополнительное озеленение, современная система полива и создание комфортных общественных пространств.
Программы обновления исторических центров, по замыслу властей, должны охватить не только Ростов, но и Таганрог, Новочеркасск, Азов, Шахты и Волгодонск.