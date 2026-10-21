На подключение новостройки к сетям на Банном острове в Энгельсе потратят 46 млн

Участок у озера Банное власти выставили на торги в 2023 году. Право аренды земли на 10 лет под строительство высотного здания получило ООО СЗ «Региондорстрой Поволжья», заплатив 8,7 млн руб. По обнародованному паспорту объекта в доме предусмотрены подземная парковка и 187 квартир, а в 2025-м в Энгельсе появилась реклама о продаже жилья в этой новостройке.