На подключение новостройки к сетям на Банном острове в Энгельсе потратят 46 млн
МУП «Энгельс-Водоканал» объявило две закупки на подключение к сетям многоквартирного дома с нежилыми помещениями и подземной автостоянкой площадью около 15 тыс. кв. м на ул. Банный остров, 7 в Энгельсе. Общая стоимость контрактов составляет около 46 млн руб.
Первый стоимостью 27,25 млн руб. касается строительства водопровода от существующей трубы диаметром 315 мм по ул. Трудовой до места установки общедомового прибора учета воды. Второй — 18,77 млн руб. — на прокладку канализации от дома до существующего коллектора диаметром 400 мм по той же улице.
Работы финансируются по инвестпрограмме предприятия на 2025–2029 годы за счет платы за подключение. Подрядчик должен уложиться в 30 дней с момента заключения договора. Гарантия на работы запрашивается на пять лет. Вести строительство предстоит без остановки действующих сетей, с оформлением разрешений на вскрышные работы и согласованием графика отключений.
Участок у озера Банное власти выставили на торги в 2023 году. Право аренды земли на 10 лет под строительство высотного здания получило ООО СЗ «Региондорстрой Поволжья», заплатив 8,7 млн руб. По обнародованному паспорту объекта в доме предусмотрены подземная парковка и 187 квартир, а в 2025-м в Энгельсе появилась реклама о продаже жилья в этой новостройке.