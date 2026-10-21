Астраханца экстрадируют из Сербии по делу о наркотиках

По версии следствия, с апреля по октябрь 2024 года фигурант собирал части наркосодержащих растений, из которых добывал запрещенные вещества. Наркотики для дальнейшей продажи астраханец хранил в теплице и нежилой постройке на территории СНТ в Астраханской области. Кроме того, обвиняемый вырастил 21 куст наркосодержащего растения для собственного употребления и продажи.