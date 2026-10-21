Астраханца экстрадируют из Сербии по делу о наркотиках
Ему вменяют покушение на сбыт и культивацию
Астраханца Марата Самигулина экстрадируют из Сербии по уголовному делу о покушении на сбыт запрещенных веществ (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ) и нелегальном выращивании наркосодержащих растений (ч. 1 ст. 231 УК РФ). До этого мужчина находился в международном розыске, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры РФ.
По версии следствия, с апреля по октябрь 2024 года фигурант собирал части наркосодержащих растений, из которых добывал запрещенные вещества. Наркотики для дальнейшей продажи астраханец хранил в теплице и нежилой постройке на территории СНТ в Астраханской области. Кроме того, обвиняемый вырастил 21 куст наркосодержащего растения для собственного употребления и продажи.
От правоохранительных органов мужчине удалось скрыться. Мера пресечения в виде заключения под стражу была избрана заочно. После задержания господина Самигулина в Сербии российская прокуратура добилась разрешения на экстрадицию. Астраханца доставят в Россию в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН.