В Новочеркасске отопительный сезон начнется 22 октября

Решение о начале отопления в многоквартирных домах принимают управляющие компании и товарищества собственников жилья. Они могут дождаться, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет держаться на уровне +8°C и ниже, либо запустить отопление раньше по заявкам жителей.