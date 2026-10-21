В Новочеркасске отопительный сезон начнется 22 октября
В Новочеркасске с завтрашнего дня, 22 октября, начнут подавать тепло потребителям. Теплоснабжающие организации города обеспечили техническую готовность систем к запуску отопления, сообщает пресс-служба городской администрации.
Решение о начале отопления в многоквартирных домах принимают управляющие компании и товарищества собственников жилья. Они могут дождаться, когда среднесуточная температура воздуха в течение пяти дней подряд будет держаться на уровне +8°C и ниже, либо запустить отопление раньше по заявкам жителей.
Отмечается, что в первую очередь тепло подают в школы, детские сады, больницы и поликлиники. Остальных потребителей подключают поэтапно, согласно утвержденному графику.
В администрации города предупреждают, что запуск системы требует времени. Теплоснабжающие организации отвечают за подачу тепла по магистральным сетям до фундамента дома, а управляющие компании — за внутридомовые коммуникации, включая разводку и удаление воздуха из стояков.